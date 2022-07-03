سیاسة

الصدر يدعو لإقامة صلاة جمعة موحدة

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر صلاة موحدة الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الأحد، العراقيين إلى إقامة  صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر وسط العاصمة بغداد، فيما حدد موعدا لإقامتها.

وقال الصدر في بيان، "أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات ((اسعوا الى ذكر الله)) وذروا الدنيا، فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى (أيام الله) تعالى وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الوالد (قدّس) بعد أن أقامها أمير المؤمنين علي (عليه السلام)".

واضاف "ذلك تطبيقا لما قال: استمروا على صلاة الجمعة، والتي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحاً فعالاً لذلك".

وأضاف: "فيا أيها الإخوة العراقيون هلموا إلى إقامتها موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر تموز، ولا تهابوا حرا أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدكم".

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