مجتمع

أربيل تعد خطة امنية لأيام عيد الأضحى

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل خطة امنية عيد الاضحى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل اليوم الخميس، وضع خطة أمنية لتنفيذها خلال أيام عيد الأضحى، وذلك من خلال نشر القوات الامنية في مناطق ومدن المحافظة كافة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المديرية نشرت قواتها في كافة مناطق أربيل استعدادا لإستقبال العيد وذلك بالتعاون مع قوات الآسايش وباقي الأجهزة الأمنية بهدف حفظ ممتلكات المواطنين، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في أربيل.

وأضاف عزيز، ان قواتنا منتشرة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والمناطق السياحية، لكي يحتفل القادمون من وسط وجنوب العراق بعطلة العيد بهدوء واستقرار تام.

ودعا المتحدث باسم الشرطة، مواطني أربيل، الى التواصل مع الشرطة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض، في حال رصد اي حالات غير مرغوب بها وغير لائقة.

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