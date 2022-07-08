مجتمع

"التعايش في كوردستان" يلفت الأنظار ويحظى بإشادة مؤتمر دولي في لندن

جرى في مجمل اللقاءات التأكيد على الدور الإيجابي لرجال الدين من جميع الديانات
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وفد حكومة إقليم كوردستان يمثله وزيرا الأوقاف والشؤون الدينية، والنقل والاتصالات
وفد حكومة إقليم كوردستان يمثله وزيرا الأوقاف والشؤون الدينية، والنقل والاتصالات
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أربيل (كوردستان 24)- لفتت تجربة التعايش في إقليم كوردستان الأنظار داخل أروقة المؤتمر الوزاري الدولي حول حرية الدين والعقيدة الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.

ومثّل إقليم كوردستان في المؤتمر الدولي، كل من وزيري الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، والنقل والاتصالات آنو جوهر.

وأجرى الوفد على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات استهلها بلقاء عُقد في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية مع المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء للحرية الدينية فيونا بروس، وكذلك وزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد طارق أحمد، بحسب بيان رسمي.

كما عقد وفد حكومة إقليم كوردستان لقاءً مع الشخصية الأمريكية المعروفة سام براونباك، والوزير الهنغاري لحقوق المكونات تريستان ازبيك.

والتقى الوفد أيضاً مع السفير العراقي لدى بريطانيا جعفر الصدر في مبنى السفارة، وعقد لقاءً آخر مع اللورد ديفيد ألتون والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى في مبنى البرلمان البريطاني. كما التقى الوفد سفير الحرية الدينية لحكومة الولايات المتحدة رشاد حسين.

وذكر وفد حكومة إقليم كوردستان في بيان أن اللقاءات سلطت الضوء على الدور التاريخي لإقليم كوردستان في خلق بيئة للتعايش المشترك للأديان والقوميات والنازحين، بالإضافة إلى دور حكومة إقليم كوردستان في احتضان مختلف المكونات القومية والدينية.

وجرى في مجمل اللقاءات التأكيد على الدور الإيجابي لرجال الدين من جميع الديانات، بحسب البيان.

وفي اجتماع مع اللورد أحمد تم تثمين تجربة إقليم كوردستان في التعايش المشترك، والتأكيد على العمل لتحقيق المزيد خدمةً للمكونات في كوردستان والعراق جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين.

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