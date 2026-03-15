ئاكرێ (عقرة)، تتأهب للحدث الاكبر.. 2726 شعلة توقد قمم الجبال احتفاءً بنوروز

اربيل (كوردستان24) - تستعد مدينة "عقرة" (ئاكرێ) التاريخية في إقليم كوردستان، لتقديم مشهد بصري استثنائي هذا العام، حيث يواصل شباب المدينة سباقهم مع الزمن لإتمام الترتيبات النهائية لاحتفالات عيد نوروز، التي باتت تُصنف كواحدة من أجمل التظاهرات الفلكلورية التي تجذب أنظار العالم.

وفي ظل اختيار "عقرة" عاصمةً رسمية لاحتفالات نوروز على مستوى كوردستان والعراق، أعلن القائمون على الحدث أن نسخة هذا العام ستكون الأكثر اتساعاً وتألقاً، من خلال زيادة عدد المشاعل التي ستضيء قمم الجبال الشاهقة لتجسد هوية المدينة وحضورها التاريخي.

طموح يتجاوز الأرقام

يقول نيجيرفان كاميران، أحد المشاركين من قوات البيشمركة: "لقد قطعنا وعداً لأهلنا ولرئيس الوزراء بتقديم نسخة استثنائية هذا العام. هدفنا هو رفع عدد المشاعل بشكل غير مسبوق ليتناسب مع المكانة الجديدة التي اكتسبتها عقرة كعاصمة لنوروز".

من جانبه، أكد هندرين مصلح، وهو تدريسي وأحد المساهمين في التنظيم، أن التحضيرات تسير بوتيرة متسارعة، مضيفاً: "نحن ملتزمون أمام السياح وأهالي مدينتنا بأن يكون احتفال هذا العام هو الأجمل والأكثر إبهاراً في تاريخ المدينة".

ورشة عمل كبرى

لا تقتصر الاستعدادات على صناعة المشاعل فحسب، بل شهدت ساحة «سه‌رێ گرێ» (رأس التل) – الحاضنة الرئيسية للاحتفالات – ورشة عمل ميدانية واسعة شملت عمليات توسعة شاملة، وشق طريق جديد يسهل صعود الحشود نحو القمة، فضلاً عن تحديث كامل لشبكة الإنارة المحيطة بالموقع لضمان تأمين تجربة بصرية مريحة للزوار.

رؤية استراتيجية للحدث

وأوضح زريان عقراوي، مشرف احتفالات نوروز في عقرة، أن التخطيط المبكر هذا العام جاء ضمن استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق المهرجان. وأشار عقراوي إلى وجود خطط لإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية تبدأ قبل أسبوع كامل من ليلة نوروز، بهدف إتاحة الفرصة للسياح وأهالي المدينة للاستمتاع بجمال عقرة.

رمزية الرقم 2726

تتولى ثماني مجموعات شبابية متطوعة تجهيز ما يقارب 2726 شعلة، وهو رقم يحمل في طياته دلالة رمزية تعبر عن جمال التراث في عقرة، وتؤرخ لبداية العام الكوردي الجديد.

ومع اقتراب ساعة الصفر، تؤكد "عقرة" مجدداً أنها ليست مجرد مدينة تاريخية، بل هي أيقونة حية تتجدد مع كل نوروز، بفضل سواعد شبابها الذين يصرّون على جعل سمائها لوحةً مضيئة تعكس عراقة الهوية وروح الأمل.

تقرير: آري حسين – كوردستان24 - عقرة