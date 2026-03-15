إقليم كوردستان يُحيي ليلة القدر: أبواب أكثر من 6 آلاف مسجد مفتوحة حتى الفجر

أربيل (كوردستان24)- يُحيي إقليم كوردستان، الليلة، مراسم ليلة القدر المباركة في جميع أنحاء الإقليم، حيث من المقرر إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات الدينية المتنوعة.

وصرح "نەبەز إسماعيل"، المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد 15 آذار 2026، لموقع "كردستان 24" قائلاً: "ستفتح الليلة أبواب 6224 مسجداً في عموم إقليم كوردستان، حيث سيحيي المصلون ليلتهم بالعبادة والبقاء في المساجد حتى بزوغ الفجر".

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن جميع المساجد ستشهد نشاطات دينية خاصة، تتضمن أداء صلاة التسبيح، وإلقاء الخطب والمواعظ الدينية، وتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى حلقات الأسئلة والأجوبة الفقهية، وتوزيع الجوائز على المشاركين.

وأضاف المتحدث أن المساجد في الإقليم تفتح أبوابها سنوياً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد إقبالاً كبيراً وتغص بجموع المصلين.

يُذكر أنه في شهر رمضان من كل عام، يتوافد مواطنو إقليم كوردستان بكافة فئاتهم وشرائحهم، من رجال ونساء وكبار وصغار، إلى المساجد لأداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، ولا سيما في الليالي الأخيرة من الشهر الفضيل، حيث يقضي عدد كبير من الناس ليلهم في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم حتى الصباح.