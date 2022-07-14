وصول أول طائرة للحجاج الى مطار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بعثة الحج اليوم الخميس، وصول أول طائرة الى مطار بغداد الدولي تقل على متنها 347 حاجا".

وقالت البعثة في بيان، ان "أول طائرة، فوجت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة تقل على متنها 347 وصلت الى مطار بغداد بسلام".

واوضحت، ان "طائرة أخرى ستنطلق مساء هذا اليوم الى مطار النجف الأشرف تحمل 190 حاجاً، وان التفويج الجوي سيكون عبر طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية".

واشارت، الى أن "نحو 41 قافلة برية ستغادر اليوم من مكة المكرمة الى أرض الوطن بواقع 1925 حاجا"، مبينة ان "مواعيد التفويج العكسي للحجاج بدأت وفق الجداول المعدة مسبقا من حيث الأولوية لوصول أول قافلة تباعا حتى آخرها".