رئيس الحكومة يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 15 حزيران (يونيو) 2026، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق.

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في العراق، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، مع التأكيد على مواصلة توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة دعم الحكومة الاتحادية من أجل حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف التحديات والمعوقات.

من جانبه، ثمّن السفير البريطاني عالياً زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد في الشهر الماضي، ووصفها بالناجحة في مسار حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور.

وفي جانبٍ آخر من الاجتماع، شدد رئیس الحكومة على أهمية تفعيل برلمان كوردستان كمؤسسة تشريعية مهمة، وذلك بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي في إقليم كوردستان.