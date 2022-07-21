واشنطن تندد بهجوم زاخو وتدعو للالتزام بالقانون الدولي

أربيل (كوردستان 24)- نددت الولايات المتحدة اليوم الخميس، بالهجوم الذي وقع يوم أمس في إدارة منطقة زاخو، والذي أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الامريكية، إن "قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين."

وأعرب البيان عن تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع المصابين، قائلا "نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كوردستان العراق".

واتهمت السلطات العراقية امس الأربعاء تركيا، بارتكابها "انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية"، إثر قصف استهدف منتجعا سياحيا في إقليم كوردستان بشمال البلاد، وأودى بحياة تسعة مدنيين وجرح 23 آخرين.

وقررت الحكومة العراقية مساء الأربعاء استدعاء السفير التركي لدى بغداد للاحتجاج على الهجوم، كما القائم بأعمالها من أنقرة "لغرض المشاورة".