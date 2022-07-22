سوريا.. الموت يغيّب صاحب تمثال صلاح الدين الأيوبي عن 81 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- نعت وزارة الثقافة السورية اليوم الجمعة الفنان التشكيلي عبد الله السيد صاحب بعض من أشهر النصب التذكارية المقامة في دمشق ودرعا والذي تُوفي عن 81 عاماً.

كما نعاه الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا في بيان، واصفا إياه بأنه "قامة من قامات الفن التشكيلي".

ولد السيد في مدينة مصياف بمحافظة حماة، وتخرج من قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1971 قبل أن يدرس الفلسفة والدراسات الاجتماعية في كلية الآداب.

وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال من فرنسا ودبلوم في النحت الصبي من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس.

وعمل بالسلك الأكاديمي وله العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات فكرية وفنية عن الفن التشكيلي السوري وتاريخ الفن، كما كان رئيسا لتحرير مجلة (الحياة التشكيلية).

ونفذ العديد من النصب التذكارية والتماثيل، ومن أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في دمشق عام 1992، والذي أصبح أحد المعالم البارزة للعاصمة السورية.

كما نفذ نصب الشهداء في مدينة درعا عام 1990 ونصب سفينة نوح الدمشقي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة عام 2001.