وفدٌ من وزارة البيشمركة يصل بغداد لبحث تنفيذ قانون التقاعد الموحّد

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصلٌ وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، بمشاركة ممثل عن المديرية العامة للتقاعد في الإقليم، تمهيداً لعقد اجتماع مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية صباح غد الثلاثاء.

وبحسب معلومات كوردستان24، سيناقش الوفد مع الهيئة الاتحادية آليات تنفيذ قانون التقاعد الموحّد، وسط تباين في وجهات النظر، حيث تتمسك وزارة البيشمركة بتطبيق المادة التي تضمن حقوق ومصالح جميع قواتها.

يأتي هذا التطور عقب اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أوعز فيه لوزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية لاعتماد أفضل الصيغ القانونية التي تكفل رواتب تقاعدية عادلة لقوات البيشمركة.

وأكد المجلس في حينه دعمه لأي اتفاق أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة، ويضمن تحسين رواتبهم التقاعدية واستحقاقاتهم المالية.