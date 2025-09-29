بغداد تبدأ إجراءات صرف رواتب موظفي كوردستان لشهر تموز

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مصادر في وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، البدء بإجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو، بعد توقيع وزيرة المالية، طيف سامي، أوامر الصرف الرسمية.

وأوضحت المصادر لـ"كوردستان24" أن قسم المحاسبة أنهى عمليات التدقيق، وتم تحويل المبالغ إلى الخزينة، على أن تُستكمل غداً الثلاثاء إجراءات التوقيع النهائية. وأضافت أن 90% من الرواتب ستُرسل فور تأمين التمويل.

من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنه بمجرد استلام المبالغ من بغداد، ستُرسل القوائم الرسمية للرواتب ليتم توزيعها على جميع موظفي الإقليم خلال ثلاثة أيام.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد لبحث تنفيذ قانون التقاعد الموحّد مع هيئة التقاعد العراقية، حيث من المقرر أن تبدأ الاجتماعات الرسمية يوم غد الثلاثاء.