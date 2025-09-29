المتهم في حادثة كفري يسلم نفسه لشرطة أربيل

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل للرأي العام ولمواطني إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 29 أيلول 2025، أن المتهم جمهور رستم محمد، المولود عام 1964، سلّم نفسه إلى قوات شرطة المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أن أوامر قبض صدرت بحقه على خلفية حادثة مقتل شخصين في بلدة كفري بتاريخ 24 أيلول 2025، وأنه وفق أمر قاضي التحقيق فهو الآن قيد الاحتجاز.

وفيما يلي نص البيان:

بيان من مديرية شرطة محافظة أربيل للرأي العام ولمواطني إقليم كوردستان:

