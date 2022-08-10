اغلاق مصنع لإنتاج الحديد في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية اليوم الأربعاء، إنها أغلقت مصنعا لإنتاج الحديد، في محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان، أنه "توجهت أمس الثلاثاء مفرزة من مركز شرطة الغابات في بازيان إلى مكان مصنع التسليح "سوبر ستيل" في قضاء "بازيان، بسبب زيادة كميات الدخان السام المنبعث والخطر الذي يشكله على بيئة المنطقة".

وأضافت "تم تحذير المصنع، ومواجهته بالمخالفات القانونية وتقرر إغلاق المصنع لحين معالجة هذه المشكلة".

واكد البيان انه تم تنظيم ملف تحقيق للمصنع وتسليمه إلى القضاء.

وشركة الصلب "سوبر ستيل" تأسست عام 2011، وهي شركة متخصصة في مجال تصنيع الحديد ، وقالب وإعادة تدوير الخردة المعدنية في إقليم كوردستان.