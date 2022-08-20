اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس
author_image مظفر مزوري
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العراق العملات الاجنبية الدولار اليورو الذهب

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

100 دولار = 148.200 دينار عراقي

100 يورو = 150.000 دينار عراقي

100 باوند بريطاني = 178.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 8500 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

 

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 415.000 دينار عراقي

مثقال عيار 21 = 370.000 دينار عراقي

مثقال عيار 18 = 310.000 دينار عراقي

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