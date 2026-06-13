تفاصيل مشاريع قطاع الطرق والجسور في إقليم كوردستان (2019 - 2026)

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أربيل (كوردستان24)- نفذت حكومة إقليم كوردستان، بين عامي 2019 و2026، سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والجسور بترليونات الدنانير في جميع أنحاء الإقليم، بالتزامن مع إدخال مشاريع جديدة حيز التنفيذ.

ونشرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 13 حزيران/يونيو 2026، بياناً جاء فيه أن حكومة الإقليم، وفي إطار برنامج عملها للفترة (2019 - 2026)، أولت اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل؛ حيث جرى خلال هذه الفترة تنفيذ مئات المشاريع الخدمية والاستراتيجية بتكلفة ترليونات الدنانير في مختلف مناطق كوردستان.

المشاريع المنجزة خلال السنوات السبع الماضية

وفقاً للإحصاءات الرسمية، تم إنجاز 810 مشاريع متنوعة في قطاع الطرق والجسور بتكلفة إجمالية بلغت ترليوناً و57 مليار دينار من قبل حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات السبع الماضية. وساهمت هذه المشاريع في بناء وتأهيل 3 آلاف و55 كيلومتراً من الطرق الجديدة، مما انعكس إيجاباً على تسهيل حركة التنقل بين المدن والبلدات.

المشاريع المستمرة والميزانية المخصصة لها

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن هناك 227 مشروعاً استراتيجياً آخر قيد التنفيذ حالياً، ومن المتوقع عند اكتمالها بناء وتأهيل ألفين و239 كيلومتراً من الطرق الجديدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع المستمرة 4 ترليونات و179 مليار دينار.

أبرز المشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ حالياً:

طريق ممر ثنائي (كوري - شقلاوة - قنديل): بتكلفة 97 ملياراً و375 مليون دينار (بلغت نسبة الإنجاز 50%).

طريق ممر ثنائي (كويه - أربيل): بتكلفة 683 مليار دينار (بلغت نسبة الإنجاز 40%).

طريق (كلار - دربنديخان): بتكلفة 591 ملياراً و860 مليون دينار (بلغت نسبة الإنجاز 30%).

طريق ممر ثنائي (دوكان - چوارقورنة): بتكلفة 260 ملياراً و699 مليون دينار (بلغت نسبة الإنجاز 16%).

تخطيط وسلامة الطرق

بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، والحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، جرى تنفيذ أعمال واسعة لتركيب الإشارات المرورية وتوفير مستلزمات السلامة خلال هذه الفترة على النحو الآتي:

تخطيط ألفين و723 كيلومتراً من الطرق.

تركيب 19 ألفاً و342 إشارة مرورية، ونصب 62 كيلومتراً من الحواجز الوقائية (السياج الأمني).

إنشاء 59 جسراً للمشاة في المواقع الحيوية والمطلوبة.

مصادر تمويل المشاريع

تؤمّن الميزانية الخاصة بإنشاء وتأهيل الطرق في إقليم كوردستان من ثلاثة مصادر رئيسية:

ميزانية الاستثمار (المخصصة للمشاريع الاستراتيجية والكبرى).

الميزانية الاعتيادية لوزارة الإعمار والإسكان.

تخصيص 30% من إيرادات محطات الوزن (السيادات) لأعمال صيانة وتأهيل الطرق.

وتظهر هذه الجهود أنه على الرغم من العقبات والأزمات المالية، حظي قطاع الطرق والجسور بأولوية قصوى لدى حكومة الإقليم، بهدف ربط المراكز التجارية ببعضها وتسهيل حركة المواطنين والسياح.