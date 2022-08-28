سیاسة

البيشمركة تُحبط محاولة هجوم جديد على حقل كورمور الغازي

author_image سوار أحمد
کوردستان حقل غازي كرومور استهداف

 أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات البيشمركة اليوم الأحد، إحباطها لمحاولة هجوم جديد، على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية.

وذكر قائد قوات الكوماندوس، في بيان، انه تم ضبط ثلاث منصات كاتيوشا صباح اليوم الأحد 28 آب اغسطس 2022 من قبل الفوج الرابع قرب زامبور حيث كان من المقرر أن يتم منها قصف حقل كورمور للغاز في مديرية قادر كرم.

وفي 25 حزيران/ يونيو 2022، تم استهداف حقل كرومور بعدة صواريخ من نوع كاتيوشا، حيث قام على اثرها نائب رئيس إقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير البيشمركة شورش إسماعيل وعدد من المسؤولين، بزيارة الحقل الغازي.

‏ويقع حقل كورمور الغازي في منطقة جمجمال وقد تأسس عام 2007، وتعمل فيه شركتا دانة غاز وشركة الهلال الإماراتية.

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