سیاسة

غارة جوية تطيح بقيادي بداعش في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الامني كركوك داعش ضربة جوية

أربيل (كوردستان24)- قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد4 أيلول سبتمبر 2022، ان غارة جوية نفذتها المقاتلات العراقية، أطاحت بـ"مسؤول القاطع الامني" بقضاء الدبس و2 من معاونيه" في كركوك.

وأضافت الخلية على حسابها في "تويتر"، انه "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".

وأكدت ان "الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر".

وتابعت الخلية، انه "على اثر هذه المعلومات تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى امني قاطع الدبس والمكنى( ابو دنيا) واثنين من معاونيه".

وأفادت الخلية انه عقب الضربة توجهت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى.

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