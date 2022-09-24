سیاسة

ناشطون يتظاهرون في أربيل دعماً لحقوق الكورد في شرق كوردستان

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کوردستان ناشطين حقوق الانسان مظاهرات الامم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- تظاهر مئات الناشطين الحقوقيين، اليوم السبت، أمام مقرِّ الأمم المتحدة في مدينة أربيل، للتعبير عن دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الكوردي في شرق كوردستان.

وجاءت التظاهرة التي قام بها ناشطون من إقليم كوردستان وشرق كوردستان، دعماً لحقوق الكورد، خاصةً المرأة في شرق كوردستان. كما أرسل المتظاهرون مذكرة احتجاجٍ إلى الأمم المتحدة.

وأثارت حادثة مقتل الفتاة، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بالعاصمة طهران، ردود فعلٍ محلية ودولية واسعة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات، لتشمل أكثر من 100 مدينةٍ وبلدةٍ إيرانية، أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وفق التلفزيون الرسمي.

في غضون ذلك، أبدى عدد من الفنانين الإيرانيين، من بينهم مهران مديري، ولاعب كرة القدم الوطني علي كريمي، مطالب النساء بإلغاء الحجاب القسري.

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