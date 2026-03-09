السفير الكويتي یعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي انطلقت من العراق.

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا سفير الكويت لدى العراق جارتها إلى "التدخل" بعد أن صرّح بأن بلاده تعرضت لهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، وفقًا لوزارة الخارجية العراقية.

وقدّم السفير معلومات حول الهجمات المزعومة إلى وكيل وزارة الخارجية العراقية، داعيًا الحكومة العراقية إلى "التدخل لوضع حدّ لها بما يحافظ على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين الجارين"، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وردًا على ذلك، قال وكيل الوزارة إن الحكومة العراقية "تبذل جهودًا جبارة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب".

وأضاف المسؤول العراقي أن الجهود تُبذل أيضًا "للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الهجمات التي يتعرض لها العراق، شأنه شأن بقية دول المنطقة".

من المرجح أن يؤدي الإشارة إلى عمليات الإطلاق من الأراضي العراقية إلى زيادة التدقيق في الميليشيات المدعومة من إيران والتي تعمل في البلاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن دورها المحتمل في أعمال انتقامية مرتبطة بالحرب مع إيران.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة