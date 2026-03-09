واشنطن تعلّق خدماتها القنصلية في أضنة التركية وتأمر موظفيها بالمغادرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة المنطقة "بسبب المخاطر الأمنية".

وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه "في التاسع من آذار/مارس 2026، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة بسبب المخاطر الأمنية (...) وقد علّقت القنصلية" جميع خدماتها.

وأضاف "نحض الأميركيين المقيمين في جنوب شرق تركيا بشدة على مغادرة المنطقة فورا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تقع قاعدة إنجرليك الجوية التي تستخدمها القوات الأميركية ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالقرب من القنصلية الأميركية في أضنة، وقرب الحدود السورية.

منذ بداية الحرب بهجوم أميركي-إسرائيلي على طهران، تردّ إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على مساحة واسعة في الشرق الأوسط، تقول إنها تستهدف المصالح الأميركية.

واعترضت أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي الاثنين صاروخا مصدره إيران متجها نحو المجال الجوي التركي، بحسب ما أعلنت أنقرة، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب.