ترامب يطلب من أستراليا منح اللجوء للاعبات منتخب إيران لكرة القدم

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين من أستراليا منح اللجوء للاعبات منتخب إيران لكرة القدم، وعدم إعادتهن إلى إيران "حيث من شبه المؤكد أن يواجهن القتل".

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أن أستراليا "ترتكب خطأ إنسانيا فادحا".

مضيفا موجها كلامه إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك".

يأتي ذلك، بعدما أفاد مكتب نجل الشاه الإيراني المخلوع، رضا بهلوي، بأن 5 لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات غادرن معسكر الفريق وطلبن اللجوء السياسي في أستراليا.

وذكر المكتب في بيان أن اللاعبات الخمس، وهن: فاطمة پسنديده، وزهراء قنبري، وزهراء سربالي، وعاطفة رمضان زاده، ومنى حمودي، يتواجدن حاليا في "موقع آمن".

وكانت الحكومة الأسترالية واجهت مطالبات بتوفير الحماية لعضوات المنتخب عقب خروجهن من بطولة كأس آسيا.

وسادت حالة من القلق حول سلامة اللاعبات بعد انتقادات وجهتها وسائل إعلام رسمية في طهران، خاصة بعد التزام اللاعبات الصمت خلال عزف النشيد الوطني قبيل مواجهة كوريا الجنوبية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها احتجاج صامت.

ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان تجمع عشرات المحتجين حول حافلة الفريق أثناء مغادرتها ملعب مدينة "غولد كوست" بولاية كوينزلاند، مرددين هتافات تطالب بضمان سلامتهن وعدم السماح لهن بالرحيل.

من جانبها، أشارت تقارير إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الأسترالية إلى أن قوات الأمن اضطرت لفتح ممر آمن للحافلة وسط صيحات تطالب بحماية اللاعبات.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مشجعين قولهم إن 3 لاعبات على الأقل شوهدن من نوافذ الحافلة وهن يلوحن بإشارة اليد الدولية "لطلب الاستغاثة".