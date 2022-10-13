رجل في الأخبار.. من هو الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- ولد عبد اللطيف رشيد في مدينة السليمانية في آب أغسطس عام 1944، وقد أنهى دراسته الجامعية الأولى وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر في بريطانيا.

بدأ رشيد مسيرته المهنية في جامعة السليمانية حيث كان مدرسًا أكاديميا لبعض الفنون المتعلقة بالموارد المائية في العراق ومن ثم عمل في الشركات المتعلقة بالموارد المائية منها شركة سير وليام هالكرو الاستشارية.

كما عمل مديرًا لمشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن، وفي الثمانينيات انتقل إلى دول الخليج و شغل منصب مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في المملكة العربية السعودية.

مسيرته السياسية

على المستوى السياسي بدأ عبد اللطيف رشيد معترك الحياة السياسية في الستينيات من القرن الماضي وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن ثم بات عضًا فعالا فيه، وتولى قيادة الطلبة الكورد في أوروبا وفي مرحلة متقدمة من حياته السياسية شارك في الاجتماعات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعد أن تم تشكيله التحق به ومثل الحزب كمندوب عنه في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

برز نشاطه في المؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 وأصبح له حضور فاعل في الساحة السياسية حيث تربطه علاقة صداقة قوية مع أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، وبعد عام 2003 تم اختياره ليتولى وزارة الموارد المائية في العراق واستمر في منصبه حتى عام 2010 ومن ثم شغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

وتاليًا تم تعيينه مستشار أقدم لرئيس جمهورية العراق وما زال في منصبه.وعبد اللطيف رشيد متزوج من شاناز إبراهيم أحمد، وهو بالوقت ذاته عديل (زوج شقيقة) رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، وقد أنجب رشيد من زوجته ابنان سوز وزاغروس وبنت واحدة هي سارة.

يُجيد اللغات العربية والكوردية والإنجليزية.