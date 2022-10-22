سیاسة

إيران تلغي تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين

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العراق العراق إيران تأشيرة الدخول

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير الإقامة والجوازات في بوابة حاج عمران الحدودية مع إيران سالار تحسين لـ كوردستان 24، أن المواطنين العراقيين بإمكانهم السفر اعتباراً من يوم غدٍ الأحد إلى إيران بدون شرط الحصول على التأشيرة (الفيزا).

وقال سالار تحسين إن "من شروط السفر إلى إيران بدون تأشيرة هي أن يجلب المسافرون معهم بطاقة التطعيم أو ورقة الفحص التي تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف "يجب أن لا تقل المدة المتبقية في جواز سفر السائح ستة أشهر".

وهناك خمسة منافذ حدودية بين إيران وإقليم كوردستان، اثنان منها رسميان هما حاجي عمران في محافظة أربيل وباشماخ في محافظة السليمانية، فضلا عن ثلاثة معابر غير رسمية في منطقتي السليمانية وأربيل.

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