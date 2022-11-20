في أولى محطاته الخارجية.. السوداني يزور الأردن غداً

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام أردنية مساء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيجري زيارة إلى عمّان هي الأولى منذ انتخابه.

وذكرت قناة (المملكة) التلفزيونية الأردنية في خبر عاجل أن السوداني سيتوجه غداً الاثنين إلى الأردن في أول زيارة له بعد تسنمه منصبه.

ولم تذكر المحطة التلفزيونية أي تفاصيل أخرى.

وتأتي الزيارة بعد مباحثات أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وفد أمريكي والسفير الفرنسي بشأن انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تستضيفه عمّان.

كان السوداني قد قال بُعيد تكليفه بتشكيل الحكومة إنه حريص على مواصلة الشراكة مع الأردن في شتى المجالات وخصوصاً المشاريع الاستراتيجية.

وسبق أن أبرم العراق والأردن في السنوات القليلة الماضية اتفاقات اقتصادية ثنائية تتمحور في الأغلب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.