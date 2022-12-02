3 جرحى بقصف تركي لجبل آسوس في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- شنت المقاتلات التركية اليوم الجمعة 2 كانون الأول 2022، هجمات على مواقع في جبل آسوس التابعة لناحية شارباجار، بمحافظة السليمانية.

وقال رئيس بلدية شارباجار شاهو عثمان، لكوردستان 24، ان القصف أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص، مضيفا أن هناك 3 أشخاص مدنيين مفقودين.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات تشنها القوات التركية منذ أكثر من عشرة أيام في إقليم كوردستان ومناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

ويقول إقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال الكوردستاني لأراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" للقصف التركي.