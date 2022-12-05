لأول مرة منذ عام 2021..التضخم يتراجع في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- تراجع معدل التضخم في تركيا في تشرين الثاني نوفمبر لأول مرة منذ أيار مايو 2021، ما يعزز وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انتخابات العام المقبل.

وتراجع معدل التضخم في البلاد إلى 84,39 في المئة، بحسب وكالة الإحصاءات الحكومية "تويك"، مقارنةً بمعدل 85,51 بالمئة سُجّل في تشرين الأول أكتوبر.

وارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند 16,6 بالمئة في أيار مايو 2021.

وتحوّل اقتصاد السوق الناشئ إلى عقبة رئيسية في طريق أردوغان لضمان الفوز بعقد ثالث في السلطة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحلول حزيران يونيو العام المقبل.

وبدأ معدل التأييد لأردوغان بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية غير معهودة العام الماضي سعى من خلالها لخفض أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة.

وتقوم النظريات الاقتصادية التقليدية التي تتبناها كل دولة كبرى تقريباً على عكس هذا النهج تماماً.

وبدأت قيمة الليرة التركية بالتراجع فوراً تقريباً، بينما سارع المستهلكون لتكديس الدولار والذهب في مسعى لحماية مدخراتهم.

وارتفعت أسعار واردات مثل النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقمها المصرف المركزي المستقل اسمياً عبر مواصلة خفض معدلات الفائدة.

وتمسك أردوغان بالتركيز على النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر والذي يمكن تحقيقه غبر خفض تكاليف الاستدانة والدعم الحكومي، سيؤتي ثماره.

وقال الرئيس التركي في نهاية الأسبوع المنصرم "سنشهد تراجعاً سريعاً للتضخم قريباً وسنرى معاً انهيار السيناريوهات القذرة التي تأسست على هذه المشاكل".

وحمّل أردوغان عوامل خارجية مثل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا مسؤولية التضخم.

وأشاد فريقه الاقتصادي الذي واجه العديد من الانتقادات بإعلان الاثنين على اعتباره تثبيتاً لصحة نهجه.

وقال وزير المالية التركي نورالدين نباتي على تويتر "كما سبق وقلنا في مقابلات مع وسائل إعلام، دخلنا اتجاهاً تنازلياً في التضخم، وتركنا الذروة خلفنا، ما لم يحدث أي تطور عالمي غير متوقع".

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يواصل معدل التضخم في تركيا تباطؤه، لكنه سيبقى مرتفعاً لشهور ما لم يغيّر أردوغان نهجه بشكل جذري.