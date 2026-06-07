مشروع «روناكي»: وضع الكهرباء يعود إلى طبيعته مساء اليوم

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أربيل (كوردستان24)- سيعود وضع الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان إلى طبيعته تماماً مساء اليوم الأحد.

وأعلن فريق مشروع "روناكي" أنه عقب معالجة المشكلات الفنية في حقل "كورمور" للغاز، من المقرر أن يعود وضع الكهرباء في إقليم كوردستان إلى طبيعته بالكامل مساء اليوم الأحد، 7 حزيران/يونيو 2026.

وكانت وزارة الكهرباء قد أوضحت في بيان لها أمس السبت، 6 حزيران/يونيو 2026، أن إنتاج الطاقة انخفض بسبب خلل فني وأعمال صيانة في عدد من وحدات المحطات الغازية لتوليد الكهرباء، مما تسبب في انقطاع مؤقت ومحدود للخدمة في بعض الأحياء والمناطق المحيطة بها لفترة وجيزة.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أوميد محمد، في حديث خاص لموقع "كوردستان 24"، قائلاً: "إن مشكلة انقطاع الكهرباء نتجت عن عدة أسباب؛ من بينها عدم عودة إمدادات الغاز الطبيعي من حقل كورمور إلى محطات التوليد لمستوياتها الطبيعية السابقة لفترة ما قبل الحرب حتى الآن".

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يُعد سبباً آخر لزيادة الطلب والاستهلاك، فضلاً عن خضوع جزء من محطات التوليد وشبكات التوزيع في عموم إقليم كوردستان لأعمال صيانة وتأهيل، مما أدى إلى انقطاع الخدمة لبضع ساعات.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، جرى حتى الآن تزويد نحو 5.5 مليون مواطن (ما يزيد على 85% من سكان كوردستان) بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة ضمن مشروع "روناكي".