وفد من جامعة الأزهر يزور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من مجلس حكماء المسلمين التابع لجامعة الأزهر إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، والتقى بوزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، ورئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان عبد الله ويسي.

وذكر مجلس حكماء المسلمين في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "التقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا سبل مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التعايش والتسامح والسلام".

وتابع أن "اللقاء الذي حضره رئيس الوقف السني العراقي ورئيس اتحاد علماء كوردستان، رحب فيه وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بوفد الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين"، مشيداً "بالدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز التعايش الإنساني ونشر قيم الحوار وتصحيح المفاهيم المغلوطة".

من جانبه أشاد "الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بتجربة إقليم كوردستان في تعزيز التعايش المشترك"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يمثل نموذجاً يُحتذى به في الإعلاء من قيم الأخوة الإنسانية".

كما أعرب الأمين العام للمجلس "عن تقدير مجلس حكماء المسلمين للدور الإنساني الذي تقوم به حكومة وشعب إقليم كوردستان بما يعزز السلم الأهلي والتعايش المشترك".

وكان وفد الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين برئاسة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للمجلس، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ثالث محطات زيارته لجمهورية العراق بعد مدينتي بغداد والنجف، حيث من المقرر أن يلتقي عدداً من القيادات الدينية والمجتمعية، بهدف تعزيز التواصل الفعال مع كافة مكونات الشعب العراقي.