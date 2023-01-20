تعهدات جديدة من واشنطن وثلاث دول غربية بمساعدات عسكرية لأوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- تعهدت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية الخميس بتسليم كييف مزيدا من المساعدات العسكرية، قبل ساعات من اجتماع مهم للدول التي تساعد أوكرانيا عسكريا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

ودعت أوكرانيا الغربيين يوم الخميس، إلى "زيادة كبيرة" في شحنات أسلحتهم، لا سيما الدبابات الثقيلة. في الوقت نفسه، تزداد الضغوط على ألمانيا من أوكرانيا والعديد من جيرانها الأوروبيين للسماح بتسليم دبابات "ليوبارد" إلى كييف.

ويجتمع اليوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وزراء دفاع الدول الغربية الرئيسية التي تقدم مساعدات لكييف، وفي مقدمهم الأمريكي لويد أوستن، من أجل تنسيق مواصلة تقديم هذه المعونات العسكرية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس إنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع الحلفاء الجمعة. مضيفا "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدا، نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".

وعشية الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

كذلك، سيسلم الجيش الأمريكي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل همفي طراز M998.

غير أن هذه الشريحة الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة مثل دبابة "أبرامز" التي لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبررة هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب.

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

من جهتها، تعهدت بريطانيا الخميس بتزويد أوكرانيا 600 صاروخ إضافي من طراز "برايمستون"، فيما وعدت الدانمارك بتزويدها 19 مدفع "قيصر" فرنسي الصنع والسويد بمدافع "آرتشر".

ويبلغ مدى جميع هذه المنظومات عشرات الكيلومترات، لكن أوكرانيا تطالب بالمزيد.

وكانت لندن قد تعهدت بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف، وأبدت بولندا استعدادها لإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، وهو ما يقل كثيرا عن مئات الدبابات التي تقول أوكرانيا إنها تحتاج إليها لهجمات مستقبلية.

وتضمن بيان مشترك لوزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا "نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق أن قدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذا الاحتمال، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير".