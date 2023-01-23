الاتحاد الأوروبي ينتقد حرق المصحف الشريف ويدعو السويد لاتخاذ خطوات

أربيل (كوردستان 24)- انتقدت المفوضية الأوروبية حادثة نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، ودعت السلطات السويدية إلى اتخاذ خطوات بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم المفوضية يوهانس باهركي في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن "مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع القيم التي يرتكز إليها الاتحاد الأوروبي".

وتابع "لا مكان للعنصرية وكراهية الأجانب والكراهية العرقية والدينية في الاتحاد الأوروبي".

وأشار باهركي إلى أن "هذه قضية يجب على السلطات السويدية التعامل معها واتخاذ خطوات بشأنها".

وأحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن في ستوكهولم، مما أثار ردود أفعال غاضبة في العالم الإسلامي.

وسبق أن حذر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان من أن عملاً كهذا يمكن أن ينتج التطرف ويزعزع استقرار المجتمعات والسلام العالمي والتعايش.