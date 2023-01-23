ارتفاع حصيلة جرحى احتجاجات بغداد المنددة بإحراق المصحف الشريف في السويد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في بغداد اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة الجرحى الذين أصيبوا خلال تظاهرة حاشدة أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد، للاحتجاج على إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشارك نحو 500 متظاهر أمام مقر مبنى السفارة في احتجاج تحول سريعاً إلى صدامات بعد أن قدم متظاهرون على إلقاء الحجارة والتقدم باتجاه مبنى السفارة.

وردت قوات الأمن بضرب متظاهرين بالعصي، حسبما أفاد مراسلنا مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت بعد ذلك الصحفيين من تغطية الاحتجاج.

وقال مراسلنا إن شرطياً وسبعة متظاهرين أصيبوا بجروح خلال الصدامات.

هذا ورفع بعض المتظاهرين مصاحف، في حين حمل آخرون لافتات كتب على إحداها "إحراق المصحف في السويد هو تجاوز وإساءة على معتقدات الآخرين".

وطالب المتظاهرين بمعاقبة السياسي السويدي-الدنماركي المتطرف راسموس بالودان الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقال متظاهر يدعى محمد علوان لكوردستان 24 "هذا الفعل إجرامي، على السفارة السويدية في بغداد أن تقدم اعتذاراً".

كذلك ردد المتظاهرون شعارات من بينها "كلا كلا للسويد، نعم للقرآن، نعم نعم للإسلام".

وقال جعفر حسين، وهو متظاهر، متحدثاً لكوردستان 24 "ما لم تقدم السويد اعتذارها... سنصعّد أكثر".

وتفرّق المتظاهرون لاحقاً بعد وقوع الصدامات التي جاءت في وقت تظاهر فيه مئات الأشخاص في مدينة الباب السورية الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة، لإدانة إحراق المصحف الشريف. كما أحرقوا العلم السويدي على وقع هتافات مناهضة لستوكهولم.

شارك في التغطية سيف علي وشفان جبّاري