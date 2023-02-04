عمرها نحو 5000 سنة.. علماء آثار يكتشفون "حانة" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اكتشف علماء آثار في العراق حانة يعود تاريخها إلى عام 2700 قبل الميلاد، تضمُّ مكاناً لتناول الطعام في الهواء الطلق وغرفةً تحتوي على مقاعد وفرن وبقايا أطعمة وثلاجة.

وعُثِر في الحانة على مكان يشبه الفرن وهو "ثلاجة" قديمة ماصة للرطوبة للحفاظ على برودة الطعام، فضلاً عن عشرات الأوعية المخروطية، كثير منها يحتوي على بقايا أسماك، بحسب شبكة CNN.

واكتُشِفت الحانة في مدينة لكش القديمة أكبر المواقع الأثرية في الشرق الأوسط، وهي إحدى المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين، وتعرف الآن باسم "تلول العباء" في شمال شرقي محافظة ذي قار.

ويعتبر الموقع بمساحته التي تزيد على 600 هكتار أحد أكبر مواقع جنوب ما بين النهرين، حيث تم استيطان هذا الموقع منذ 5 آلاف سنة قبل الميلاد واستمر إلى ما قبل 2000 سنة قبل الميلاد.

يأتي هذا الاكتشاف مع استئناف أعمال التنقيب في عام 2019 كجزءٍ من مشروع مشترك بين متحف الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة بنسيلفانيا، وجامعة كامبريدج، ومجلس الدولة للآثار والتراث في بغداد، باستخدام تقنيات جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي عبر طائرات بدون طيار والتحليل الجيني.

وتركّزت أعمال التنقيب السابقة على العمارة الدينية وفهم النخب، لكن هولي بيتمان - مديرة مشروع لكش الأثري وعالمة الآثار البارزة في متحف بنسلفانيا - ركزت على المناطق غير النخبوية خلال الأعمال الأخيرة لتوفير فهم أوسع للمدن القديمة.

ويدعم الكشف عن حانة وجهة نظر بيتمان وفريقها بأن المجتمع في ذلك العصر لا يشمل فقط النخب والأشخاص المستعبدين كما كان معروف سابقاً، بل شمل أيضاً طبقة وسطى قديمة.