إيران تصدر عفواً عن آلاف المتّهمين والمدانين في الاحتجاجات الأخيرة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، قراراً بالعفو وتخفيض العقوبات عن عشرات آلاف المتهمين الذين أدانتهم السلطة القضائية في البلاد.

ويشمل قرار العفو، المتهمين والمدانين خلال الاحتجاجات الأخيرة والسجناء الذين أدانتهم سابقاً محاكم الثورة والمحاكم العامة والقوات المسلحة في جرائم أخرى.

ولن يشمل العفو المتهمين بقضايا تجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية والمحكومين في جرائم جنائية أو يوجد مدع خاص في قضاياهم.

قرار الإعفاء، جاء بناءً على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجيئي، بمناسبة أعياد شهر رجب وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية منذ وفاة مهسا أميني داخل أحد سجون الشرطة في طهران في الـ 16 سبتمبر أيلول 2022.

واعتقلت القوات الأمنية أكثر من 14 ألف متظاهر، بحسب منظمات حقوق الإنسان الإيرانية التي تقول أيضاً إن أعمال العنف التي تتبعها السلطات ضد المتظاهرين تسببت بمقتل المئات.