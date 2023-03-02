توقيف مسافر خبّأ عبوة ناسفة في حقيبته

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الامريكية أنها أوقفت مسافراً في مطار ليهاي فالي الدولي، بعدما اكتشفت عبوة ناسفة مخبأة في حقيبته أثناء السفر في رحلة داخلية من بنسلفانيا الى فلوريدا.

وقالت الوكالة الامريكية لسلامة المطارات تي إي إيه في بيان "أنه تم اكتشاف عبوة ناسفة خلال تفتيش روتيني للامتعة المسجلة، في مطار ليهاي فالي الدولي شرق الولايات المتحدة الامريكية".

وأضافت الوكالة "ان الحقيبة أطلقت إنذاراً عندما دخلت جهاز فحص الامتعة، ففتش أحد عناصر الامن ومحتوياتها وعثر على عبوة مخبأة في بطانة الحقيبة".

وبحسب وثيقة قضائية نشرها موقع أكسيوس جاء فيها "سرعان ما تأكد لمكتب التحقيقات الفدرالي أن العبوة الدائرية الشكل هي بالفعل عبوة متفجرة تضم مسحوقاً من نوع المساحيق التي تدخل في صناعة الالعاب النارية".

وتضيف الوثيقة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي والموجّهة إلى القضاء، أنّ الحقيبة احتوت أيضاً على قارورة من غاز البوتان الغاز المنزلي وولاعة وأنبوب بداخله بقايا مسحوق أبيض.

وبحسب الشرطة الفدرالية فإنّ المشتبه به يدعى مارك مافلي، وكان يريد السفر جواً إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.