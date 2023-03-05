العراق بالمرتبة الـ 30 عالميا بتصنيف أكبر احتياطي للذهب

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأحد، 5 أذار ان البنوك المركزية العالمية اشترت 30 طنا من الذهب، فيما اشار الى ان العراق حافظ على ترتيبه الـ 30 عالميا بتصنيف أكبر احتياطي للذهب.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر آذار/مارس لعام 2023 إن “البنوك المركزية العالمية اضافت خلال شهر كانون الثاني مقدار 30 طنا صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية مرتفعا بنسبة 16% عن الشهر الذي سبقه”، مبينا ان “مبيعات الذهب في نفس الفترة بلغت 12 طنا”

واضاف أن “البنك المركزي التركي اشترى في مقدار 23 طنا من الذهب، كما اشترى البنك المركزي الصيني 15 طنا من الذهب، واشترت كازخستان 4 اطنان”، مبينا ان “البنك المركزي الأوزباكستاني كان الوحيد الذي قام بعملية البيع وبواقع 12 طنا”.

واشار الى أن “العراق حافظ على تصنيفه الـ 30 عالميا من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد ان صعد عشر مراتب في شهر تموز من خلال شرائه 33.9 طنا من الذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.6% من باقي احتياطاته الاخرى”.

عالميا وحسب الجدول ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 آلاف طن تليها المانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت موريتانيا بالمرتبة 100 وبواقع 1 طن تسبقها السلفادور بواقع 1.4 طن”.

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.