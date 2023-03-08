سیاسة

وزيرة خارجية ألمانيا من أربيل : "سنرسل المساعدات الى اللاجئين و النازحين في اقليم كوردستان"

"أقليم كوردستان تمكن من إيواء ملايين النازحين واللاجئين".
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کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء،8 أذار  بإرسال المساعدات الى اللاجئين والنازحين في اقليم كوردستان.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم، في اربيل، مع مسرور بارزاني  رئيس حكومة  إقليم كوردستان: "نشكر اقليم كوردستان على اغاثة المتضررين جراء الزلزال"، مبينة أن "اقليم كوردستان تمكن من إيواء ملايين النازحين واللاجئين".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية؛ "سنرسل المساعدات الى اللاجئين و النازحين في اقليم كوردستان"، مبينة "أرسلنا 800 مليون يورو للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان".

وأكدت أن "المكان الذي سيعود إليه النازحون واللاجئون يجب أن يكون آمنا ومستقرا، وإقليم كوردستان ملاذ آمن للنازحين واللاجئين"، مشددة في ذات الوقت على "مواجهة الارهاب بشكل موحد من قبل جميع القوى".

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية بأن "مخاطر داعش لم تنتهي بعد في المنطقة"، مؤكدة على أن "التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي أمر مهم".

 وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم،إلى أربيل قادمة من بغداد.

وأمس أجرت الوزيرة الألمانية مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار.

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