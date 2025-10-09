عودة "طوعية" لـ 152 سورياً من ليبيا إلى وطنهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أنها أعادت جواً 152 سورياً من ليبيا إلى وطنهم، في أول رحلة من نوعها هذا العام من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنها "سهلت الأربعاء العودة الطوعية لـ (152) سورياً في أوضاع هشة من ليبيا إلى دمشق".

وأضافت أن هذه هي "أول رحلة عودة إنسانية طوعية إلى سوريا تنظمها المنظمة الدولية للهجرة منذ بداية عام 2025".

وأدت الحرب التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

وعاد أكثر من مليون لاجئ سوري من الخارج منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن رحلة الأربعاء جاءت "بناء على طلب وزارة الخارجية السورية".

وأكدت أنها "تعمل على توسيع عملياتها وخدماتها في سوريا بهدف أساسي يتمثل بدعم انتعاش البلاد بعد سنوات من الصراع وضمان عودة السوريين بشكل كريم ومستدام".

ومن المقرر استئناف الرحلات الجوية المباشرة الأسبوع المقبل بين دمشق وطرابلس بعد تعليقها لأكثر من عقد، بحسب هيئة الطيران السورية.

وتعد ليبيا دولة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر.

وفي آب/أغسطس، أعيد فتح السفارة السورية لدى طرابلس بعد إغلاقها عام 2012، رغم أن تقارير تفيد بعدم استئناف الخدمات القنصلية أو التمثيل الدبلوماسي بشكل كامل.

المصدر: فرانس برس