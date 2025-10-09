ترامب يقول إنه "سيحاول" التوجه إلى مصر لحضور مراسم التوقيع على اتفاق غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه سيحاول التوجه إلى مصر لحضور مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما وجه له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة.

وقال في اجتماع حكومي "سأحاول القيام بالزيارة. سنحاول التوجه إلى هناك. نعمل على تحديد الوقت".

وأضاف بأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة سيتم الإفراج عنهم "الاثنين أو الثلاثاء" مضيفاً بأن الاتفاق "أنهى حرب غزة".

من جانبه، أفاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الخميس بأن ترامب سيتوجه إلى مصر الأسبوع المقبل.

وقال ويتكوف إن "الرئيس متحمس جداً للتوجه إلى مصر، وهذه هي الخطة، بأن يأتي الأسبوع المقبل".

وذكر مكتب السيسي بأنه دعا ترامب "للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة" والذي تم الاتفاق على مرحلته الأولى فحسب أثناء محادثات استضافتها مصر.

المصدر: فرانس برس