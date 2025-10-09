تركيا ترفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي بناءً على طلب نيجيرفان بارزاني

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع من رئاسة إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي واستئناف الرحلات الجوية بين أوروبا وتركيا والسليمانية، وذلك بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الإعلامي في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، لموقع كوردستان24، إن رئيس إقليم كوردستان ناقش مع الرئيس التركي موضوع رفع الحظر عن المطار، حيث تعهد أردوغان بحل هذه القضية، مضيفاً: "هذا مؤشر مبشر وننتظر أن تأتي الأخبار السارة قريباً".

وخلال لقاء ثنائي بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان اليوم الخميس، تم بحث موضوع الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا، وقرر الرئيس التركي استجابةً لطلب رئيس الإقليم رفع الحظر عن المطار، على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال الأيام القادمة.

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وخلال زيارته لتركيا، التقى رئيس إقليم كوردستان مع كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، هاكان فيدان.

وحول الزيارة، قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سُررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم".

وأضاف: "كانت فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وإقليم كوردستان وتركيا".

وتابع رئيس الإقليم: "ناقشنا أيضاً سبل تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ودعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".