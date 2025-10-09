رئاسة إقليم كوردستان توجه الشكر إلى أردوغان لرفع الحظر عن مطار السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجهت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، شكرها إلى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، على قرار رفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي.

وأوضحت رئاسة الإقليم في بيان، حصلت كوردستان24 على نسخة منه، أنها "تجدد شكرها وتقديرها إلى السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لقيام الرئيس خلال اجتماع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بتوجيه استئناف الرحلات الجوية للخطوط الجوية التركية إلى السليمانية وفتح مجالها الجوي أمامها".

وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار العلاقات المتينة بين إقليم كوردستان وجمهورية تركيا، ويعزز التعاون والدعم المتبادل، ويمثل فائدة مشتركة للطرفين، وخاصة لمصلحة المواطنين في حدود السليمانية".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع من رئاسة إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي واستئناف الرحلات الجوية بين أوروبا وتركيا والسليمانية، وذلك بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الإعلامي في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، لموقع كوردستان24، إن رئيس إقليم كوردستان ناقش مع الرئيس التركي موضوع رفع الحظر عن المطار، حيث تعهد أردوغان بحل هذه القضية، مضيفاً: "هذا مؤشر مبشر وننتظر أن تأتي الأخبار السارة قريباً".

وخلال لقاء ثنائي بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان اليوم الخميس، تم بحث موضوع الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا، وقرر الرئيس التركي استجابةً لطلب رئيس الإقليم رفع الحظر عن المطار، على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال الأيام القادمة.

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وخلال زيارته لتركيا، التقى رئيس إقليم كوردستان مع كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، هاكان فيدان.