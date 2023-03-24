بعد قطع العلاقات لأكثر من عقد.. السعودية وسوريا تجريان محادثات لإعادة الخدمات القنصلية

أربيل (كوردستان24)- أجرت سوريا والسعودية مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة كبيرة تقرب عودة دمشق إلى الصف العربي.

وكانت الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران وهي الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وستكون عودة العلاقات بين الرياض ودمشق بمثابة أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد الذي قاطعته العديد من الدول الغربية والعربية بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وتأتي المباحثات بين السعودية وسوريا في أعقاب اتفاق بين الرياض وطهران التي تدعم النظام السوري عسكريا وسياسيا منذ بداية النزاع، على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال فترة 3 أشهر، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات بين القوتين الإقليميتين.

ونقلت قناة "الإخبارية" الحكومية عن المسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

وكانت المملكة أغلقت سفارتها في دمشق، وسحبت كل الدبلوماسيين والعاملين فيها في آذار/ مارس 2012، بعد نحو عام من اندلاع النزاع في سوريا، حيث دعمت الرياض الجماعات المعارضة للنظام وللرئيس السوري بشار الأسد.

وزار الأسد مؤخرا الإمارات وسلطنة عمان، علما أنه لم يزر أي دولة عربية أخرى منذ بداية النزاع في بلده.

وأكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره السوري في أبوظبي ضرورة عودة دمشق "إلى محيطها العربي"، وسط جهود لإصلاح علاقات بلاده مع دول المنطقة.

ويقول محللون إن الزخم الدبلوماسي الذي تولد في أعقاب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الشهر الماضي قد يعزز علاقات دمشق مع دول المنطقة التي قاومت حتى الآن إصلاح العلاقات بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع.

وصرح الأسد في حديث مع تلفزيون "آر تي" الروسي خلال الأسبوع: "لم تعد الساحة السورية مكان صراع إيراني-سعودي" معتبرا أن الاتفاق بين هاتين القوتين الإقليميتين شكل "مفاجأة رائعة".

وأضاف: "السياسة السعودية أخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات".

وقال وزير الخارجية السعودي مؤخرا إن هناك توافقا في الآراء في العالم العربي على ضرورة اتباع نهج جديد في التعامل مع دمشق لمواجهة الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الزلزال.