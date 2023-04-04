أمن

من أصولٍ عراقية.. من هي محامية ترامب في قضية "شراء الصمت"؟

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المحامية "ألينا حبة" (فرانس برس)
المحامية "ألينا حبة" (فرانس برس)
العالم ألينا حبة دونالد ترامب هيلاري كلينتون

أربيل (كوردستان 24)- برز خلال الأيام الماضية اسم المحامية "ألينا حبة" التي تعدُّ واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسمياً الأسبوع الماضي.

ويواجه ترامب اتهاماً بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وُلِدت "ألينا حبة" لمهاجرين عراقيين بولاية نيوجيرسي الأميركية، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا.

وهي أم لطفلين من زوجها، الذي يعمل مستثمراً عقارياً تجارياً.

المحامية ذات الأصول العراقية، ساعدت عميلها في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته.

تصفها مجلة "نيوزويك" بأنها "واحدة من أكثر محامي ترامب موثوقية عنده".

تمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.

ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021.

مثل العديد من المحامين الذين عملوا مع الرئيس السابق من قبلها، يمكن أن تواجه "ألينا حبة" الآن مشاكل قانونية خاصة بها.

 

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