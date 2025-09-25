رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الدنماركية أنّ طائرات مسيّرة مجهولة المصدر رُصدت ليل الأربعاء-الخميس فوق أربعة من مطارات البلاد، مما تسبّب في إغلاق أحدها ساعات عدّة.

ورُصدت المسيّرات تحلّق فوق مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب) وسوندربورغ (جنوب) وقاعدة سكيدستروب الجوية (جنوب)، قبل أن تغادر هذه المواقع.

ويأتي هذا الخرق الأمني بعد أن حلّقت طائرات مسيّرة مجهولة المصدر فوق مطار كوبنهاغن، وكذلك فوق مطار أوسلو في النروج المجاورة، ممّا أدّى إلى تعطيل حركة الملاحة فيهما ساعات عدة.

وبحسب الشرطة فقد أدّى هذا الخرق الأربعاء إلى إغلاق مطار ألبورغ، الواقع في شمال الدنمارك والذي يُعتبر أحد أكبر مطارات البلاد بعد كوبنهاغن، قبل أن يعاد فتحه بعد ساعات عدّة.

وقال كبير مفتشي شرطة شمال يوتلاند، يسبر بويغارد مادسن، في بيان إنّه في ما يتعلّق بما جرى في مطار ألبورغ "لم يكن من الممكن إسقاط الطائرات المسيّرة التي حلقت فوق منطقة واسعة جدا على مدى ساعتين. كذلك فنحن حتى الآن لم نتمكّن من القبض على مشغّليها".

بدورها، قالت شرطة جنوب يوتلاند إنّها "تلقّت بلاغات عدّة ليل الأربعاء عن نشاط لطائرات مسيّرة في مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكيدستروب".

ولم يتم إغلاق مطاري إيسبيرغ وسوندربورغ لأنّه لم تكن هناك رحلات مقرّرة فيهما قبل صباح الخميس.

وأوضحت الشرطة الدنماركية في بيانها أنّ هذه الطائرات المسيّرة "كانت تحلق بأضواء وتمّ رصدها من الأرض، لكن لم يتضح بعد نوعها... أو ما هي دوافعها".

وأضافت أنّها "تحقّق على نطاق واسع بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي والقوات المسلحة لجلاء ملابسات" هذا الخرق.

وكانت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن قالت الثلاثاء إنّ البلاد شهدت "أخطر هجوم على بنى تحتية حيوية دنماركية"، وذلك بعيد تحليق طائرات مسيّرة كبيرة فوق مطار كوبنهاغن مما تسبّب في إغلاقه لساعات.