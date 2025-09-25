حريق في مكتب المجلس الوطني الكوردي في عامودا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة عامودا صباح اليوم اندلاع حريق مفاجئ في مكتب محلية عامودا للمجلس الوطني الكوردي، وسط تضارب الانباء حول أسبابه وخلفياته.

وقال إعلام المجلس الوطني الكوردي في بيان له اليوم الخميس 25 أيلول 2025، " شهدت مدينة عامودا صباح اليوم اندلاع حريق مفاجئ في مكتب محلية عامودا للمجلس الوطني الكوردي، ما أدى إلى حرق أجزاء كبيرة من محتوياته، وسط تضارب الأنباء حول أسبابه وخلفياته".

وأضاف، "وفق شهود عيان، تصاعدت ألسنة اللهب بشكل مفاجئ من داخل المبنى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والأهالي من السيطرة على الحريق".

وأكد بيان المجلس، "ان الاضرار المادية جسيمة، ولم يتم تسجيل اي إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الان عن سبب الحريق".