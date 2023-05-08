قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.. احتدام التنافس بين أردوغان وكليجدار أوغلو

أربيل (كوردستان24)- قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تركيا، تتواصل الحملة الانتخابية ويحتدم التنافس بين الرئيس رجب طيب اردوغان ومرشح ائتلاف المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وعقد أردوغان ومرشح المعارضة كليجدار أوغلو اجتماعات حاشدة في إسطنبول الاستراتيجية في السباق نحو الرئاسة. ويأمل أردوغان الذي قضى عشرين عاما في السلطة، وخصمه كليجدار أوغلو المدعوم من ستة أحزاب، في حسم الانتخابات من دورتها الأولى في 14 أيار/مايو.

وشاركت حشود تحمل أعلام تركيا في اجتماع للرئيس رجب طيب أردوغان بموقع المطار القديم المهجور بإسطنبول.

وعلى غرار منافسه كمال كليجدار أوغلو، عقد أردوغان في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة تجمعا حاشدا في العاصمة الاقتصادية للبلاد التي ترأس بلديتها من 1994 إلى 1998.

وقال الرئيس التركي أمام أنصاره "إسطنبول! إذا قلتِ نعم، فسننتصر بالتأكيد".

يأمل أردوغان (69 عاما) الذي قضى عشرين عاما في السلطة، وخصمه كيلجدار أوغلو المدعوم من ستة أحزاب، في حسم الانتخابات من دورتها الأولى في 14 أيار/مايو.

وبموجب القانون الانتخابي، يظل المرشحان قادرين على عقد تجمعات حتى السبت المقبل، عشية التصويت، وسيعقدان خلال ذلك تجمعين في العاصمة السياسية أنقرة. ولكن يحظر منذ الأربعاء نشر نتائج استطلاعات الرأي.