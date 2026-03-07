باريس تؤكد تضامنها مع إقليم كوردستان وتدعو لمنع توسع دائرة الصراع الإقليمي

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أكد الرئيس الفرنسي، عقب اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كوردستان، دعم بلاده الراسخ لأمن الإقليم، مشدداً على استمرار الجهود الرامية لمنع اتساع رقعة الصراعات في المنطقة.

واليوم السبت، 7 آذار 2026، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "فرنسا ملتزمة باستقرار وأمن العراق وإقليم كوردستان ضمن إطار الدولة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نێچیرڤان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، للتعبير عن تضامنه إزاء الهجمات التي استهدفت المنطقة خلال الأيام الماضية.

وفي جانب آخر من رسالته، قال ماكرون: "اتفقنا على مواصلة جهودنا لمنع تمدد الصراعات إلى كامل المنطقة"، كما أعرب عن شكره لرئيس إقليم كوردستان على دوره والتزامه في هذا الصدد.

وفي الختام، شدد ماكرون على أن فرنسا ستستمر في دعم الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه، بما في ذلك إقليم كوردستان.