أربيل تصدّر 5 آلاف طن من جلود الحيوانات شهريا

أربيل (كوردستان24)- بحسب احصائيات وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يتم سنويا ذبح نحو 600 ألف رأس من الماشية في الإقليم، ولا يتم استغلال جلودها محليا بل تُصدّر الى خارج البلاد.

ويقول يعقوب ماجد، الذي يعمل في دباغة الجلود في مدينة أربيل، لكوردستان24، إنه يقوم بإعداد الجلود لتصديرها إلى الخارج، ويضيف "الجلود التي نرسلها الى خارج البلاد، يتم إعادة تصنيعها الى مواد أخرى ثم تُرسل إلينا ونشتريها بأثمان كبيرة، فلماذا لا نقوم نحن بذلك هنا".

ويضيف ماجد، "أقوم بتصدير حوالي 50 طنا من الجلد إلى تركيا كل شهر، لكن لدي زملاء آخرين يرسلون 100 طن شهريا".

وقال جميل إسماعيل، وهو تاجر جلود حيوانية، لكوردستان24 "يتم شحن أكثر من 5 آلاف طن من الجلود من أربيل إلى تركيا كل شهر، وتقوم الشاحنات التركية بنقلها الى تركيا، وبعض تجار الجلود في كوردستان، لديهم مصانع جلود في تركيا، حيث يتم تحويلها الى منتجات أخرى".

وأكد مدير عام التنمية الصناعية في وزارة التجارة كوفان جلال، ،لكوردستان24 "نحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لكل من يريد فتح مصانع للاستثمار في الجلود".

وفي اقليم كوردستان تم منح 379،418 رخصة لفتح مصانع ومعامل، وتم منح 74 رخصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ولكن لا يوجد بينها أي رخصة لمصنع جلود.

وتستخدم جلود الحيوانات في صناعة الأحذية والحقائب اليدوية والمعاطف والأثاث، وكذلك الأحزمة والقفازات والمعاطف والقبعات والقمصان والبنطلونات، إضافة إلى منتجات أخرى عديدة.

ويتميز الجلد المدبوغ بمقاومته الميكانيكية العالية ودرجة تحمله الكبيرة، ويعتبر الاستثمار في الجلود من المشاريع الصناعية الهامة التي تحقق عائدا ماديا كبير وذلك نظرا إلي إدخال منتجات طبيعية للأسواق مما أدي إلى كثره الطلب عليها.