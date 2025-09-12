الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم دولة فلسطينية من دون حماس

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع إقصاء حماس بطريقة لا لبس فيها.

ويدين النص الذي اعتمد بأغلبية 142 صوتا لصالح القرار و10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت، حركة حماس بوضوح ويطالبها بإلقاء السلاح.

وتندد إسرائيل منذ حوالى عامين بعجز الجمعية العامة ومجلس الأمن عن إدانة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على دولة إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في قطاع غزة.

إلا ان النص الذي أعدته فرنسا والمملكة العربية السعودية واضح بهذا الخصوص.

وجاء فيه "نستنكر الهجمات التي نفّذتها حركة حماس ضدّ المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر" و"يجب أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن".

ويذهب الاعلان الذي سبق ووقعته 17 دولة بينها دول عربية عدة في تموز/يوليو خلال الجزء الأول من مؤتمر الامم المتحدة حول حل الدولتين، أبعد من ذلك.

فهو ينص على أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة حماس حكمها في القطاع وأن تسلّم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة".