30 حافلة متوقفة عند نقطة التفتيش السعودية إثر محاولات تهريب مواد ممنوعة

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر من بعثة الحج والعمرة في إقليم كوردستان لـ كوردستان24، اليوم الجمعة، بأن بعض المعتمرين عالقون عند نقطة التفتيش في الجانب السعودي.

وبحسب متابعة المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان ووزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، فقد أشار موظفان دائمان في منفذ عرعر إلى أن الجانب العراقي لا يشهد أي ازدحام، فيما سبب التأخر يعود إلى الجانب السعودي.

وأوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان لها، أن بعض الأشخاص حاولوا تهريب مواد ممنوعة إلى السعودية، مما أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش في الجانب السعودي، ما تسبب في توقف نحو 30 حافلة وتأخر بعض المعتمرين.

وأكد البيان أن كافة شركات الحج والعمرة في إقليم كوردستان ملتزمة بالقوانين السعودية وقرارات الهيئة العليا للحج والعمرة، وأن الإجراءات القانونية الصارمة ستُطبق على كل من يحاول تهريب المواد الممنوعة.

وأوضحت المعلومات الواردة أن السيارة المشكوك فيها ليست تابعة لإقليم كوردستان وإنما لمحافظة أخرى خارج الإقليم.