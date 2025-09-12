الناتو يطلق عملية "الحارس الشرقي" لدعم دول شرق أوروبا

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الجمعة أن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا.

مشيراً إلى أن التهور الروسي في الأجواء تتزايد وتيرته.

وأوضح أن عملية الحارس الشرقي سيشمل مجموعة من أصول دول أعضاء بالحلف، من بينها الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي الأربعاء أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة "إكس": دخلت العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية.

مشيرةً إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته "على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق".